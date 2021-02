È Morta Sophie Xeon, Incidente Casalingo Fatale per La Dj 34enne (Di martedì 2 febbraio 2021) Il mondo della musica piange l’improvvisa scomparsa di Sophie Xeon, musicista e produttrice 34enne. Il suo staff ne ha dato notizia sui social: “È con profonda tristezza che devo informarvi che la musicista e produttrice Sophie è Morta questa mattina intorno alle 4 del mattino ad Atene, dove l’artista viveva, a seguito di un Incidente Leggi su youreduaction (Di martedì 2 febbraio 2021) Il mondo della musica piange l’improvvisa scomparsa di, musicista e produttrice. Il suo staff ne ha dato notizia sui social: “È con profonda tristezza che devo informarvi che la musicista e produttricequesta mattina intorno alle 4 del mattino ad Atene, dove l’artista viveva, a seguito di un

