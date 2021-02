“È gravissimo quello che ha fatto.” Serena Rossi si sfoga così da Alberto Matano. Forse non doveva andare in onda? (Di martedì 2 febbraio 2021) La stiamo apprezzando per la sua interpretazione nella fiction tutta italiana Mina Settembre, che nella puntata di domenica ha riscosso il 24,9% di share con ben più di 6 milioni di spettatori; Serena Rossi è stata ieri ospite nello studio di La vita in diretta per una chiacchierata con il conduttore Alberto Matano. Il grande e inaspettato successo di Mina Settembre Inevitabile parlare della seguitissima serie ambientata a Napoli, un successo che Forse nemmeno lei si aspettava Ho imparato a non aspettarmi mai niente, a sperarci. fatto sta che c’è stato tanto lavoro, tanto cuore in questa serie, tante difficoltà perché abbiamo girato anche durante il Covid. E i telespettatori hanno ripagato e apprezzato questo impegno, ringraziati da Serena attraverso ... Leggi su viaggiarealverde (Di martedì 2 febbraio 2021) La stiamo apprezzando per la sua interpretazione nella fiction tutta italiana Mina Settembre, che nella puntata di domenica ha riscosso il 24,9% di share con ben più di 6 milioni di spettatori;è stata ieri ospite nello studio di La vita in diretta per una chiacchierata con il conduttore. Il grande e inaspettato successo di Mina Settembre Inevitabile parlare della seguitissima serie ambientata a Napoli, un successo chenemmeno lei si aspettava Ho imparato a non aspettarmi mai niente, a sperarci.sta che c’è stato tanto lavoro, tanto cuore in questa serie, tante difficoltà perché abbiamo girato anche durante il Covid. E i telespettatori hanno ripagato e apprezzato questo impegno, ringraziati daattraverso ...

robertapinotti : Una vergogna inqualificabile quello che è accaduto ieri, in occasione della #GiornatadellaMemoria, durante il Consi… - maxxo55 : @ricpuglisi Dopo quello di Speranza ecco l’opera di Casalino che non potremo leggere. Che gravissimo danno per la letteratura italiana! - bimbo_kinder : @davidefaraone È gravissimo quello che ha detto @AndreaOrlandosp! Attribuire a #Renzi la posizione di Italia Viva.… - Anna26685097 : @NonSoUmile Esatto..quello che sta facendo Selin è gravissimo. Io già non la tolleravo ed ero felicissima della sua… - abbracciamiora_ : RT @oldcardig4n: Premesso che dopo aver letto Twitter ho approcciato i video in stanza arancio coi forconi già affilati per chiunque, se i… -

Ultime Notizie dalla rete : gravissimo quello Disuguaglianza territoriale negli aiuti regionali al centro degli interventi del consigliere Enrico Ioculano

È un fatto gravissimo per i cittadini di tutta la nostra Regione che non risiedono nel capoluogo. ... Continuerò a lavorare per dare un futuro al Ponente e a tutto quello che non è "Genovacentrico": un ...

Ragusa dice addio a Fabio Firrincieli

... il ragazzo di appena 18 che ha perso la vita a causa di un gravissimo incidente che si è ... Fra questi, anche quello del sindaco della città, Giuseppe Cassì: 'Avverto come in queste ore tutta la nostra ...

Paola Minaccioni: "Riaprire sale teatro e cinema, situazione grave, ingiusta e fuori di testa" Adnkronos Chivasso, auto si ribalta in autostrada: due feriti gravi

CHIVASSO Incidente sull'autostrada A4 Torino-Milano, oggi martedì 2 febbraio, tra gli svincoli di Chivasso Centro e Chivasso Ovest in direzione Torino. Lo schianto al chilometro 14, in prossimità del ...

Ospedale di Perugia, «situazione mai così grave». Stop a visite di famigliari e assistenti

di Maurizio TroccoliQuelle code di ambulanze davanti all’ospedale sono un brutto segnale. Dall’interno lo confermano gli operatori: la situazione è insostenibile. Parlano di condizione «al collasso», ...

È un fattoper i cittadini di tutta la nostra Regione che non risiedono nel capoluogo. ... Continuerò a lavorare per dare un futuro al Ponente e a tuttoche non è "Genovacentrico": un ...... il ragazzo di appena 18 che ha perso la vita a causa di unincidente che si è ... Fra questi, anchedel sindaco della città, Giuseppe Cassì: 'Avverto come in queste ore tutta la nostra ...CHIVASSO Incidente sull'autostrada A4 Torino-Milano, oggi martedì 2 febbraio, tra gli svincoli di Chivasso Centro e Chivasso Ovest in direzione Torino. Lo schianto al chilometro 14, in prossimità del ...di Maurizio TroccoliQuelle code di ambulanze davanti all’ospedale sono un brutto segnale. Dall’interno lo confermano gli operatori: la situazione è insostenibile. Parlano di condizione «al collasso», ...