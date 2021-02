Durissima condanna per Navalny che in tribunale definisce Putin 'avvelenatore' (Di martedì 2 febbraio 2021) Alexei Navalny, principale oppositore del regime di Vladimir Purtin, è stato condannato a tre anni e cinque mesi di carcere per essersi sotratto al controllo della libertà vigilata. Lo ha deciso un ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 2 febbraio 2021) Alexei, principale oppositore del regime di Vladimir Purtin, è statoto a tre anni e cinque mesi di carcere per essersi sotratto al controllo della libertà vigilata. Lo ha deciso un ...

