Due anni senza Marisa, uccisa dal marito di fronte alla sorella: "Lacrime e rabbia senza fine"

La condanna all'ergastolo dell'assassino di sua sorella non è bastata a placare il dolore e la rabbia per quell'incubo vissuto in prima persona la sera del 2 febbraio 2019. Deborha Sartori era con la sorella Marisa quando è stata uccisa a 25 anni con otto coltellate da Ezzedine Arjoun, quel marito violento da cui aveva deciso di divorziare. Secondo quanto ricostruito dalle indagini, il tunisino quel sabato avrebbe atteso per ore l'auto con a bordo la moglie nei sotterranei della palazzina di via IV novembre a Curno, dove Marisa era tornata a vivere con la famiglia dopo averlo lasciato. Quando intorno alle 19 arrivò e scese per aprire il garage, la 25enne venne colpita su tutto il corpo con un coltello da cucina con la lama da 13 centimetri e cadde a ...

Ultime Notizie dalla rete : Due anni Noi credevamo. I due capitalismi

I prossimi trent'anni saranno allora quelli degli Stati - continente: Nord - America, Europa, Asia, ... Insomma i due capitalismi, Wall Street e Silicon Valley, saranno finalmente ridimensionati e "...

Personalità 'come se'

... alle ricerche sui bambini e adulti, durante i dieci anni delle guerre balcaniche di fine Novecento,... Sempre in bilico, tenevo insieme i due genitori, le due città " Zagabria e Milano. In questo modo ...

Morta a due anni la figlia del calciatore nerazzurro Tortolano: “Il mio angelo è andato a riposarsi” Fanpage.it Il bivio che apre l’ultimo anno di Mattarella (che non vuole il bis)

Con l’intesa sul programma via a un Conte ter, altrimenti governo «del presidente» o uno elettorale. Nell’incertezza generale, mandato senza altre consultazioni ...

L’assurdo silenzio sui femminicidi

Queste sono le donne uccise nei primi mesi del nuovo anno. Solo nel 2020 sono state 112 le donne massacrate dai conviventi. La media: due donne alla settimana. Immaginiamo per un ...

