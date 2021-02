Dramma sul ring: muore giovane pugile di 27 anni durante incontro di beneficenza (Di martedì 2 febbraio 2021) Il boxer pakistano Muhammad Aslam Khan è tragicamente scomparso a seguito di un brutale KO durante un incontro di beneficenza. Il giovane ventisettenne è crollato sul ring dopo un duro colpo ricevuto dal suo avversario, Wali Khan Tareen. Ai bordi del ring non c’era alcun membro sanitario, cosa che ha rallentato i soccorsi in favore di Khan, rendendo inutile la corsa in un ospedale di Karachi, in Pakistan, dove è morto in seguito ad un ricovero urgente. Lo sfortunato boxer aveva iniziato la sua carriera nel 2007 e da allora ha ottenuto un titolo di campione del Pakistan oltre a diversi tornei. Le parole del pugile professionista Waseem ll miglior pugile professionista pakistano Mohammad Waseem ha commentato: “La boxe professionistica ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 2 febbraio 2021) Il boxer pakistano Muhammad Aslam Khan è tragicamente scomparso a seguito di un brutale KOundi. Ilventisettenne è crollato suldopo un duro colpo ricevuto dal suo avversario, Wali Khan Tareen. Ai bordi delnon c’era alcun membro sanitario, cosa che ha rallentato i soccorsi in favore di Khan, rendendo inutile la corsa in un ospedale di Karachi, in Pakistan, dove è morto in seguito ad un ricovero urgente. Lo sfortunato boxer aveva iniziato la sua carriera nel 2007 e da allora ha ottenuto un titolo di campione del Pakistan oltre a diversi tornei. Le parole delprofessionista Waseem ll migliorprofessionista pakistano Mohammad Waseem ha commentato: “La boxe professionistica ...

