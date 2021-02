Draghi, incarico domani Convocato dal presidente della Repubblica (Di martedì 2 febbraio 2021) L'articolo Draghi, incarico domani <small class="subtitle">Convocato dal presidente della Repubblica</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di martedì 2 febbraio 2021) L'articolo dal proviene da Noi Notizie..

paoloroversi : Quindi Draghi è già stato pre allertato? Finirà come già si sapeva: non si metteranno d'accordo e #Mattarella affi… - brandnude1 : Quando #Draghi, dopo aver ricevuto l'incarico da #Mattarella, si presenterà in Parlamento per la #fiducia - Ciardie3 : RT @delinquentweet: Riassunto delle parole di Mattarella: c'è bisogno di un governo di alto profilo, un esecutivo di salvezza nazionale, e… - parsifal32 : Mi spiace dirlo ma l'incarico a Mario #Draghi è oggettivamente una vittoria di #Renzi che lo evoca da settimane. Av… - OmarNews24 : #crisidigoverno #Mattarella convoca #Draghi per l'incarico. Domani ore 12 al #Quirinale -