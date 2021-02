Doppietta CR7 e Inter ko | la Juve vince 2-1 a San Siro

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 2 febbraio 2021) MILANO (ITALPRESS) – La netta vittoria a tinte nerazzurre dello scorso 17 gennaio è un lontano ricordo. A Sanlantus fa sua la semifinale di andata di Coppa Italia e batte l’(orfana di Lukaku e Hakimi squalificati) con un 2-1 che testimonia i passi in avanti degli uomini di Pirlo: compatti, organizzati e capaci di reagire al gol incassato dopo appena nove minuti. Rispetto al match con la Sampdoria, Pirlo cambia 3/4 della difesa: via Bonucci e Chiellini, spazio a Demiral e De Ligt. Ma l’olandese è forse l’unica nota stonata della prima mezz’ora bianconera. Al 9? l’passa in vantaggio. Fa tutto Barella che ruba palla a centrocampo, si invola verso l’area e crossa per Lautaro che anticipa De Ligt e batte Buffon in spaccata. Ma a differenza di quanto avvenuto in campionato, l’...