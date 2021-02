Don Mimmo Battaglia | primo giorno da Arcivescovo di Napoli Sepe non parteciperà alla cerimonia 

(Di martedì 2 febbraio 2021) Tempo di lettura: 3 minuti– Prima il raccoglimento in preghiera con le monache di clausura della chiesa di San Giuseppe dei Ruffi, nei pressi del Duomo. Poi l’incontro a Piscinola con la famiglia di Francesco Della Corte, il vigilante ucciso da tre monorenni il 3 marzo del 2018. E poi ancora l’incontro con un operaio della Whirlpool. Inizia così la giornata del nuovodi, monsignor Domenico, con un ‘pellegrinaggio simbolico’, incontrando persone e storie rappresentative della fragilità e delle sofferenze di. Don, come ama farsi chiamare il prelato, oggi alle ore 17 fa il suo ingresso ufficiale in Diocesi. Subentra al cardinale Crescenzio, 77 anni,guida della diocesi partenopea dal 2006. ...

Alle 17 l'ingresso formale in diocesi con la Santa Messa di inizio Ministero Pastorale in Cattedrale ma primaha voluto fare una sorta di 'pellegrinaggio simbolico', una serie di incontri ...LA CHIESABattaglia nuovo vescovo di Napoli: primo tour nelle... Al centro del complesso di edilizia residenziale di viale Aldo Merola sarà realizzata una vera e propria area attrezzata che ...Don Mimmo Battaglia ha incontrato E. D., una ragazza nigeriana arrivata in Italia nel 2016 dopo un lungo viaggio di sfruttamento e violenze ripetute.La giornata del nuovo arcivescovo di Napoli, Domenico Battaglia, che oggi fa il suo ingresso in Diocesi, è iniziata con una visita alla chiesa delle Sacramentine, poco ...