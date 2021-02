Domenica In, Antonella Clerici e la ricetta di Maelle: “È lei la vera cuoca in casa” (Di martedì 2 febbraio 2021) Antonella Clerici è stata ospitata in collegamento da casa a Domenica In ma con lei c’era un’ospite d’eccezione: la figlia dodicenne Maelle, che ha cucinato un piatto in diretta. Ecco la sua ricetta. Antonella Clerici in collegamento da casa con lo studio di Domenica In ha presentato la figlia Maelle, nata nel 2009 dall’amore tra L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 2 febbraio 2021)è stata ospitata in collegamento daIn ma con lei c’era un’ospite d’eccezione: la figlia dodicenne, che ha cucinato un piatto in diretta. Ecco la suain collegamento dacon lo studio diIn ha presentato la figlia, nata nel 2009 dall’amore tra L'articolo proviene da Leggilo.org.

