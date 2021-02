DIRETTA| Fico al Quirinale | Pd e M5s contro Renzi | “Vuole solo poltrone”

(Di martedì 2 febbraio 2021) ROMA – Il presidente della Camera Roberto Fico e’ appena arrivato al Quirinale per riferire al presidente della Repubblica Sergio Mattarella sull’esito delle sue consultazioni con i gruppi. Il tavolo di lavoro convocato per superare le distanze interne alla coalizione che ha sostenuto il governo ‘Conte Due’ non ha però prodotto nessun risultato. Ora starà al capo dello Stato decidere i prossimi passi della crisi di governo. ORE 20.30 – PD: RENZI VUOLE SCEGLIERE MINISTRI ALTRI PARTITI, ROTTURA INSPIEGABILE

...il presidentee ci affidiamo alla saggezza del Capo dello Stato ', twitta Renzi. Il Pd: 'Da Renzi scelta inspiegabile, ha rotto non solo con Conte ma anche con l'alleanza'. LaOre 20.24 -...Ore 19.06 - Boschi: «Posizioni riferite a, deciderà come procedere» «Ogni gruppo ha riferito le proprie posizioni, ora spetta al presidentedecidere come procedere». Lo ha detto la ...