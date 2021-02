Didattica a distanza, com’è cambiato il rapporto tra genitori e insegnanti? (Di martedì 2 febbraio 2021) "Il genitore intercessore": così un nostro lettore, Antonio Deiara, chiama la figura del genitore ai tempi della pandemia. Lezioni a casa, smart working, più tempo con i figli, maggiori paure per il futuro. E forse anche una certa "invadenza", dato che i canali di comunicazione sono aumentati, la possibilità di "sentirsi a tutte le ore" amplificata. E' un ritratto esagerato? Puoi inviare la tua testimonianza (di genitore o docente) a redazione@orizzontescuola.it L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 2 febbraio 2021) "Il genitore intercessore": così un nostro lettore, Antonio Deiara, chiama la figura del genitore ai tempi della pandemia. Lezioni a casa, smart working, più tempo con i figli, maggiori paure per il futuro. E forse anche una certa "invadenza", dato che i canali di comunicazione sono aumentati, la possibilità di "sentirsi a tutte le ore" amplificata. E' un ritratto esagerato? Puoi inviare la tua testimonianza (di genitore o docente) a redazione@orizzontescuola.it L'articolo .

DantiNicola : Soprattutto perché non possiamo davvero più permetterci di considerare la didattica a distanza come soluzione e all… - onlytbxcv : prof: siete l'unica classe che si è ambientata bene per la didattica a distanza no ma sei seria? - orizzontescuola : Didattica a distanza, com’è cambiato il rapporto tra genitori e insegnanti? - rep_bologna : Floridi: 'La scuola dopo il virus non rinunci alla didattica a distanza' [di Ilaria Venturi] [aggiornamento delle 1… - Noovyis : (La didattica a distanza del 1937 durante l’epidemia di polio negli USA, una storia vera) Playhitmusic -… -