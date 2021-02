Diaw: “Sogno la Serie A da sempre ma è impossibile dire di no al Monza” (Di martedì 2 febbraio 2021) Il nuovo acquisto del Monza Davide Diaw ha parlato in conferenza stampa della sua nuova avventura: “Tutto è avvenuto molto velocemente, appena ho saputo del trasferimento sono partito subito, ho fatto la rifinitura ed ho esordito. Solo adesso inizio a realizzare il tutto. Ho scelto questo club perché penso sia impossibile dire no a una società così ambiziosa, organizzata e importante. Di questa rosa conoscevo già Dany Mota, siamo stati compagni all’Entella e ci siamo sempre tenuti in contatto.La Serie A? E’ un Sogno che coltivo da sempre, ma ci sono tante dinamiche nel calcio. Per me è un orgoglio giocare con calciatori importanti come Balotelli, Boateng e Paletta”. Foto: Twitter Monza L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 2 febbraio 2021) Il nuovo acquisto delDavideha parlato in conferenza stampa della sua nuova avventura: “Tutto è avvenuto molto velocemente, appena ho saputo del trasferimento sono partito subito, ho fatto la rifinitura ed ho esordito. Solo adesso inizio a realizzare il tutto. Ho scelto questo club perché penso siano a una società così ambiziosa, organizzata e importante. Di questa rosa conoscevo già Dany Mota, siamo stati compagni all’Entella e ci siamotenuti in contatto.LaA? E’ unche coltivo da, ma ci sono tante dinamiche nel calcio. Per me è un orgoglio giocare con calciatori importanti come Balotelli, Boateng e Paletta”. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

