Destro racconta la rinascita | “Ballardini ci ha dato compattezza e voglia di sacrificarci”

Fprime86 : RT @DiMarzio: #Destro si racconta a Genoa Channel - DiMarzio : #Destro si racconta a Genoa Channel - 1canalesport : Destro si racconta: 'Il Genoa, mio figlio Leone, Strootman e la salvezza' - gio1893 : RT @GenoaCFC: ?? Mattia Destro si racconta a Genoa Channel. L’inizio di carriera, il matrimonio e la nascita di Leone, fino al 'magic mome… - taaania22 : RT @GenoaCFC: ?? Mattia Destro si racconta a Genoa Channel. L’inizio di carriera, il matrimonio e la nascita di Leone, fino al 'magic mome… -

Ultime Notizie dalla rete : Destro racconta

Importante perè anche la famiglia : 'La nascita di mio figlio Leone è stata importante per me e per mia moglie, siamo felici'. E ora testa al campionato con uno Strootman in più: 'Eravamo ...Sono arrivati, oltre a Rosati, anche l'attaccante russo Kokorin, il lateraleMalcuit e il ... Il mercato appena conclusoanche un altro aspetto: inutile acquistare adesso giocatori ...Cancellare una collocazione a sinistra insostenibile (sempre per Renzi), rimettere quel partito al centro, disancorato dalla sua storia e dalla sua identità, possibilmente intent ...Importante per Destro è anche la famiglia: “La nascita di mio figlio Leone è stata importante per me e per mia moglie, siamo felici”. E ora testa al campionato con uno Strootman in più: “Eravamo amici ...