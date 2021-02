Dedica al fidanzato una canzone di Emma e lui la lascia in diretta. La cantante risponde così

Mariquita_la1a : ?????? anch'io l'avrei lasciato. O Gigi o niente ?? Vero socia @FloraPiachica ? Dedica al fidanzato una canzone di Em… - VSpritzina : RT @gloryAmbro: IL VIDEO DELLA RAGAZZA CHE DEDICA “AMAMI” AL SUO FIDANZATO CHE POI LA LASCIA MUOIOOOO ?????? #pezzodicuore #amami @MarroneEm… - kuneijder : @mavrtjna Primo superiore: lascio il mio fidanzato e lui mi dedica “non ci sei” degli studio 3, che ricordi - bensiandrea : @Gabry_Pro Non che io sia esperto. Fidanzato è laureato in CTF e poi c’è @RobertoBurioni che tutte le domeniche de… - tweetnewsit : ?? Dedica al fidanzato un pezzo di Emma e lui la lascia in diretta. La storia è virale sui social, la cantante reagi… -

Ultime Notizie dalla rete : Dedica fidanzato

Ieri sera ha condiviso un articolo dal titolo super trash: 'Lei gliAmami della Marrone alla radio, ma lui la lascia in diretta'. La cantante salentina ... dedicò il celebre pezzo al, ...Ma cosa è successo di preciso? Nello Sorrentino,di Carlotta Dell'Isola, ex concorrente di Temptation Island, ha preparato per lei una bella sorpresa con tanto di palloncini ed'...Ieri sera Emma Marrone ha condiviso un articolo dal titolo super trash: "Lei gli dedica Amami della Marrone alla radio, ma lui la lascia in diretta". La cantante ...Una canzone per non dimenticare chi con il suo sorriso infondeva gioia e serenità ogni giorno in amici e familiari. Un brano per ricordare chi, purtroppo, ha lasciato questa vita troppo presto, a soli ...