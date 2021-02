(Di martedì 2 febbraio 2021) , il pneumatico per tutte le stagioni presentato da Francesco Sala, Executive Vice President Region Europe, Aldo Nicotera, Chief Commercial Officer Region Europe e da Pierangelo Misani, Senior Vice President R&D and Cyber. La novità è il battistrada adattivo che consente versatilità di utilizzo e sicurezza di guida grazie al mix tra mescola e disegno. Il segreto è la mescola ed il disegno del battistrada che si adattano ai due picchi di temperatura di esercizio tipici dell’estate e dell’inverno. A bassa temperatura le lamelle del battistrada restano aperte per favorire una migliore frenata su neve, mentre su asciutto o bagnato si chiudono aumentando la rigidità dei tasselli per consentire una maggiore aderenza sul manto stradale. Il tutto grazie alla tecnologia 3D delle lamelle del battistrada che si compattano e trasformano un battistrada invernale in un estivo. Inoltre la ...

Il logo Elect è presente in molte delle nuove gomme Cinturato, a denotare che il P7 sopporta ... Ovviamente anche in versione invernale la nuova gomma Cinturato Pirelli. Un pneumatico uso ... Debutta il nuovo Pirelli Cinturato All Season SF2, il pneumatico per tutte le stagioni presentato da Francesco Sala, Executive Vice President ...