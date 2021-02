“Dea” è il nuovo singolo del cantautore Reverendo Secret

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) , in uscita il 17 gennaio 2021. E’ una canzone dalle sonorità Pop Rock, con un arrangiamento dolce e profondo. Ilsi mette a nudo, offrendo una carica emotiva forte, nell’esprimere i suoi sentimenti. Un’interpretazione magica e coinvolgente, dove c’è una continua ricerca di se stessi, e della propria storia. E’ tipico delriflettere su se stesso, e su ciò che gli circonda, ed è importante esprimerlo nelle sue canzoni. E lo fa anche nel“Dea”, una canzone di speranza, e di positività che nasconde anche una vena di malinconia… Può essere considerato un inno alle donne. Dea è ogni donna del pianeta, a cui va data la giusta importanza; ogni donna che ha il diritto di dire sempre la sua, ed essere presa in considerazione in ogni ambito della vita; ogni donna che ha il ...

vzirnstein : RT @Requadro2: Flavio Valeri nuovo senior advisor di DeA Capital - Requadro2 : Flavio Valeri nuovo senior advisor di DeA Capital - dylansmischief : @lostinthefireLu @GragSchildkrote Venerare come fosse una dea, morta. Iniziate un nuovo culto - fantapazzcom : Kovalenko è un nuovo giocatore dell’Atalanta - maxmagi : @RSIsport Ma siamo di nuovo nel 2016? La meravigliosa Dea delle nevi è tornata davvero! ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Dea nuovo

Monitorimmobiliare.it

E il declassamento dei 4 presidi provinciali si riverbera ovviamente anche su quelli che erano considerati Ospedalidi I Livello. In particolare la questione annosa dell'emodinamica a Vasto non ......se ne infischia quando giunge e quando parte." A Roma l'accoglienza popolare fu grande per il...delle Poste dedicato a Roma Capitale e una moneta coniata dalla Zecca con il volto della "Roma"...Chiusa la scuola media Boine di Imperia. 'C'è molta confusione, - spiega una mamma a Imperia News - non ho ricevuto nessuna comunicazione da parte della scuola, ma sono stata informata tramire il grup ...“Anche la Chirurgia 2 del presidio ospedaliero di Treviglio-Caravaggio – afferma Peter Assembergs, Direttore Generale ASST Bergamo Ovest - ha un nuovo Direttore. A lui e ai suoi collaboratori un augur ...