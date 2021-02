De Petris: 'Senza Conte si va al voto, no a esecutivi istituzionali' (Di martedì 2 febbraio 2021) Il nuovo stallo sulla crisi getta nuove ombre sulla situazione e rende molto più probabile il ritorno alle urne. Lo conferma anche la dichiarazione di Loredana De Petris, senatrice di Liberi e Uguali, ... Leggi su globalist (Di martedì 2 febbraio 2021) Il nuovo stallo sulla crisi getta nuove ombre sulla situazione e rende molto più probabile il ritorno alle urne. Lo conferma anche la dichiarazione di Loredana De, senatrice di Liberi e Uguali, ...

Il nuovo stallo sulla crisi getta nuove ombre sulla situazione e rende molto più probabile il ritorno alle urne. Lo conferma anche la dichiarazione di Loredana De Petris, senatrice di Liberi e Uguali, che ha dichiarato: "Noi abbiamo detto 'non ci sono alternative a Conte'. Non siamo disposti a Governi istituzionali, io credo che l'unica strada è inevitabilmente ...

Senza Conte? Non è un compito mio fare nomi" . Raggiunta da Rai news24, la senatrice De Petris all'uscita dalla Camera spiega: " ci sono valutazioni molti diversi, grande sforzo per trovare l'intesa ...

“Abbiamo assistito a un grande sforzo per raggiungere un’intesa – sottolinea sempre a Rainews la senatrice di Leu Loredana De Petris – pensavamo ci fossero le condizioni per andare avanti ma la ...

Il tavolo di confronto alla Camera si conclude senza un'intesa né sui temi né sulla squadra ... «Il voto è vicino», dicono De Petris e Castaldi. Fico si recherà alle 20,30 al Quirinale per riferire al ...

