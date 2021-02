De Luca | “I giovani che si tolgono la mascherina sono degli imbecilli fenomenali”

(Di martedì 2 febbraio 2021) “Lo dico ai ragazzi, ai: non fate i fenomeni, perché chi si toglie lanon è un fenomeno. È un imbecille fenomenale, ma è un imbecille“. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De, intervenuto stamane alla consegna a Trenitalia del primo dei 15 treni ‘Rock’ previsti per il 2021. “Dateci una mano a governare il problema finché non completiamo il piano di vaccinazione per tutti i nostri cittadini – ha chiesto il governatore -. Se Dio vorrà e se riusciremo ad avere i vaccini, entro il 2021 vacciniamo 4.600.000 cittadini campani, ma ci deve arrivare il vaccino altrimenti siamo in grande difficoltà“. SportFace.

Lo dico ai giovani, chi si toglie la mascherina non è un fenomeno ma un imbecille fenomenale". Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in occasione dell'inaugurazione di ...APPROFONDIMENTI L'EPIDEMIA Covid a Napoli, De Luca avverte i giovani: 'Senza mascherina?... LA SCUOLA Alunni e personale scolastico positivi, il sindaco chiude... L'EPIDEMIA Covid a Napoli, per malati ...

Il Governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, lancia un appell ai giovani che non indossano la mascherina ...