Daydreamer, stasera in tv: orario, canale, cast, trama, anticipazioni, cosa succederà negli episodi di martedì 2 febbraio 2021 (Di martedì 2 febbraio 2021) Nuovo appuntamento con Daydreamer-Le Ali del Sogno in onda in prima serata questa sera, martedì 2 febbraio su canale 5 a partire dalle 21.30. Altri 3 episodi della serie turca, diventata molto amata in Italia e, che ha consacrato Can Yaman e Demet Ozdemir. E’ tutto pronto per altri colpi di scena e inedite avventure sullo sfondo di una Istanbul moderna e dinamica. Al centro le intricante vicende dei due protagonisti, Can e Sanem. Daydreamer, stasera in tv: gli episodi di martedì 2 febbraio, le anticipazioni La cena con Huma, Emre, Can, Sanem, Mekvibe e Nihat si trasforma in una rissa: protagoniste Huma e Mevkibe, così diverse tra di loro. Sanem e Can decidono di sposarsi, ma dovranno dirlo alle loro ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 2 febbraio 2021) Nuovo appuntamento con-Le Ali del Sogno in onda in prima serata questa sera,su5 a partire dalle 21.30. Altri 3della serie turca, diventata molto amata in Italia e, che ha consacrato Can Yaman e Demet Ozdemir. E’ tutto pronto per altri colpi di scena e inedite avventure sullo sfondo di una Istanbul moderna e dinamica. Al centro le intricante vicende dei due protagonisti, Can e Sanem.in tv: glidi, leLa cena con Huma, Emre, Can, Sanem, Mekvibe e Nihat si trasforma in una rissa: protagoniste Huma e Mevkibe, così diverse tra di loro. Sanem e Can decidono di sposarsi, ma dovranno dirlo alle loro ...

CorriereCitta : #Daydreamer, stasera in tv: orario, canale, cast, trama, anticipazioni, cosa succederà negli episodi di martedì 2 f… - CorneliaHale94 : Scusate se non commento più gli #ascoltitv ma ormai è rimasto poco da commentare! Stasera però derby d'Italia su Ra… - Nadia79314573 : @patty75443750 Buongiorno Patty. Stamattina idem,ma devo fare tutto così stasera e oggi pomeriggio mi guardo Daydreamer in santa pace.????? - Mara19713 : @Cris5178 Ciao stasera daydreamer - _kendinisev : @jdbmyeverythjng SI ASSOLUTAMENTE Mercoledì inizio perché stasera c'è il gf e domani DayDreamer ???? -