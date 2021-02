Dark Polo Gang ospiti di “Italian Graffiti” il 26 febbraio

(Di martedì 2 febbraio 2021) LiveNow annuncia idi “”, il primo formato della piattaforma. Il noto trio romano si esibirà sul palco virtuale di LiveNow venerdì 26alle ore 21. Il gruppo ha registrato oltre 70 milioni di stream e occupato le prime posizioni della classifica dei dischi più venduti, con l’ultimo albumBoys Club., l’ultimo album è disco d’oro LIVENow annuncia la prima data di “”, il format originale della piattaforma pensato per conoscere la musica e gli artisti della nuova generazione. La, noto trio romano ...

Newsic1 : DARK POLO GANG ospiti di 'ITALIAN GRAFFITI' su LIVENow - QuentinBacon_ : @Baggiolista Le nouvel album de Capo Plaza, PLAZA, Cambiare Adesso de Dark Polo Gang, l'album Sfera Ebbasta de Sfera Ebbasta - YolBlog : LIVENow - #DARKPOLOGANG ospiti di 'ITALIAN GRAFFITI' #concerto - SAonlinemag : @livenowglobal annuncia la prima data di #ItalianGraffiti, il format originale della piattaforma pensato per conosc… - eleadevalois : il fidanzato di maggie sempre più sulla buona strada per diventare membro della dark polo gang -

Ultime Notizie dalla rete : Dark Polo

Newsic

online la nuova edizione del GrMusica. Oggi si parla di: Sanremo, Coachella, Negramaro,Gang, Alessandro Casillo, Demi Lovato e Ariana GrandeLaGang sarà il primo ospite di "ITALIAN GRAFFITI", nuovo format in streaming di LiveNow pensato per conoscere la musica e gli artisti della nuova generazione. LaGANG, noto trio ...LIVENow annuncia la prima data di “ITALIAN GRAFFITI”, il format originale della piattaforma pensato per conoscere la musica e gli artisti della nuova generazione.Il rapper della Dark Polo Gang Tony Effe e la modella e influencer Taylor Mega si sono lasciati: lo ha confessato la ragazza ai follower sui social.