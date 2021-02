D’Amato: si va verso 100mila prenotazioni per vaccino over 80 (Di martedì 2 febbraio 2021) Roma – Alle 11 di questa mattina, nel Lazio sono oltre 94mila le prenotazioni della prima e della seconda dose di vaccino anti Covid-19 rivolto agli over 80. Di queste, circa 64mila sono le prenotazioni a Roma citta’, 3.530 a Frosinone, 8.231 a Latina, 4.645 a Viterbo e 838 a Rieti. “A distanza di 24 ore dall’attivazione del servizio andiamo verso le 100mila prenotazioni, un anziano su quattro nel Lazio ha gia’ la sua prenotazione della prima e anche della dose di richiamo- ha commentato l’assessore regionale alla Sanita’, Alessio D’Amato- Questo nel concreto significa che la persona sa dove andare, quando andare, a che ora, e ha gia’ espresso il consenso informato.” “Ha gia’ ricevuto un sms come memo con il codice ID della prenotazione e 72 ore prima ... Leggi su romadailynews (Di martedì 2 febbraio 2021) Roma – Alle 11 di questa mattina, nel Lazio sono oltre 94mila ledella prima e della seconda dose dianti Covid-19 rivolto agli80. Di queste, circa 64mila sono lea Roma citta’, 3.530 a Frosinone, 8.231 a Latina, 4.645 a Viterbo e 838 a Rieti. “A distanza di 24 ore dall’attivazione del servizio andiamole, un anziano su quattro nel Lazio ha gia’ la sua prenotazione della prima e anche della dose di richiamo- ha commentato l’assessore regionale alla Sanita’, Alessio- Questo nel concreto significa che la persona sa dove andare, quando andare, a che ora, e ha gia’ espresso il consenso informato.” “Ha gia’ ricevuto un sms come memo con il codice ID della prenotazione e 72 ore prima ...

