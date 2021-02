D’Amato: da domani tamponi drive in per studenti e professori (Di martedì 2 febbraio 2021) Roma – Dopo gli studenti, ora anche gli insegnanti e il personale scolastico degli istituti del Lazio avranno la possibilita’ di fare un tampone antigienico gratis nei vari drive-in individuati. In occasione di una seduta della commissione regionale Sanita’, Egidio Schiavetti, caposegreteria dell’assessore Alessio D’Amato, ha annunciato che “da domani saranno ‘liberi’ i tamponi antigienici per insegnanti e personale della scuola, anche senza impegnativa. Potranno prenotarsi attraverso l’app SaluteLazio presso tutti in tutti i drive-in”. Leggi su romadailynews (Di martedì 2 febbraio 2021) Roma – Dopo gli, ora anche gli insegnanti e il personale scolastico degli istituti del Lazio avranno la possibilita’ di fare un tampone antigienico gratis nei vari-in individuati. In occasione di una seduta della commissione regionale Sanita’, Egidio Schiavetti, caposegreteria dell’assessore Alessio, ha annunciato che “dasaranno ‘liberi’ iantigienici per insegnanti e personale della scuola, anche senza impegnativa. Potranno prenotarsi attraverso l’app SaluteLazio presso tutti in tutti i-in”.

