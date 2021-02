Da Sonia Di Maggio a Roberta Siragusa: sono già cinque i femminicidi nel 2021 (Di martedì 2 febbraio 2021) Sonia Di Maggio Sonia Di Maggio , 29 anni, stata uccisa la sera del 1 febbraio 2021 a Minervino di Lecce . La vittima si trovava in strada, nella frazione di Specchia Gallone , insieme al fidanzato ... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 2 febbraio 2021)DiDi, 29 anni, stata uccisa la sera del 1 febbraioa Minervino di Lecce . La vittima si trovava in strada, nella frazione di Specchia Gallone , insieme al fidanzato ...

CristinaPetru10 : RT @fanpage: Presa per il collo e pugnalata 20 volte. Emergono dettagli inquietanti sulla morte di Sonia Di Maggio. - fanpage : Presa per il collo e pugnalata 20 volte. Emergono dettagli inquietanti sulla morte di Sonia Di Maggio. - paolorm2012 : RT @FabianaPacella: Preso. È stato fermato nei pressi della stazione di Otranto (Le) Salvatore Carfora, l'uomo originario di Napoli, ritenu… - zazoomblog : Sonia Di Maggio arrestato ex fidanzato- Il racconto choc: Più di venti coltellate - #Sonia #Maggio #arrestato… - infoitinterno : Sonia Di Maggio: la ragazza uccisa dall’ex per difendere il fidanzato -