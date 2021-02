Da Napoli a Capua per rubare in casa: ferita coppia di coniugi. Arrestati due minorenni (Di martedì 2 febbraio 2021) Da Napoli a Capua per commettere una rapina in casa. I carabinieri nel corso di un servizio di controllo del territorio hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato per rapina in concorso, dei minori D.B. classe 2006, e D.D. classe 2003, entrambi residenti a Napoli. Da Napoli a Capua per rapinare una coppia in casa: L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 2 febbraio 2021) Daper commettere una rapina in. I carabinieri nel corso di un servizio di controllo del territorio hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato per rapina in concorso, dei minori D.B. classe 2006, e D.D. classe 2003, entrambi residenti a. Daper rapinare unain: L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

ViViCentro : Capua (CE) flagranza di reato per 2 ra pi na tori minorenni di Napoli, tratti in a r r e s t o dai carabinieri. - VAIstradeanas : 18:20 #SS7 Traffico da Casello Caserta Nord A1 Milano-Napoli a S.Maria Capua Vetere.Velocità:10Km/h - CCISS_Ministero : A1 Roma-Napoli fine traffico rallentato causa incidente tra Svincolo Capua (Km 719,8) e A1 Svincolo Santa Maria Ca… - LuceverdeRadio : #Autostrade ?#Incidente - A1 Milano-Napoli ?????? code tra Capua e Santa Maria Capua Vetere > Napoli #Luceverde… - TrafficoA : A1 - Capua - Traffico Rallentato A1 milano-Napoli Traffico Rallentato tra Capua e Santa Maria Capua Vetere per incidente -