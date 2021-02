Da MES a ministeri-chiave | Renzi alza la posta | “maggioranza Ursula” in pole?

(Di martedì 2 febbraio 2021) La trattativa non decolla e il Quirinale inc. Quando lo scorso venerdì il Capo dello Stato Mattarella aveva affidato al Presidente della Camera Fico il mandato esplorativo per verificare l’esistenza di unapolitica a partire dai Gruppi che sostenevano il Governo precedente, si era capito che la strada sarebbe stata stretta e tutta in salita. Nella mattinata di oggi, alle 11, il Presidente della Repubblica sarà alla Cerimonia di presentazione della Relazione sull’attività svolta dal Consiglio di Stato e dai Tribunali amministrativi regionali nell’anno 2020, quindi un’udienza al Colle sarebbe possibile non prima del pomeriggio. L'”esplorazione” però ha ancora molte zone d’ombra (troppe), tanto che da ieri circola l’ipotesi che Mattarella potrebbe – a malincuore – accordare una mini-proroga solo però se il traguardo fosse davvero a ...

Zedar73 : RT @Antigiornalista: Tavolo di governo: M5S propone: salario minimo referendum propositivo riforma ammortizzatori ItaliaViva chiede: rit… - KZeneise : RT @Antigiornalista: Tavolo di governo: M5S propone: salario minimo referendum propositivo riforma ammortizzatori ItaliaViva chiede: rit… - sweetsaraxm : RT @Antigiornalista: Tavolo di governo: M5S propone: salario minimo referendum propositivo riforma ammortizzatori ItaliaViva chiede: rit… - videgiorgio : RT @Antigiornalista: Tavolo di governo: M5S propone: salario minimo referendum propositivo riforma ammortizzatori ItaliaViva chiede: rit… - Ori254 : RT @mariofusco: 'Tre ministeri di peso e la testa di Bonafede' E ovviamente del MES non c'è più traccia. Ma #Renzi aveva a cuore il progr… -

Ultime Notizie dalla rete : MES ministeri

QuiFinanza

Ancora molti i nodi da sciogliere, tra i quali ile il reddito di citadinanza . Oggi si parte ... Mattarella chiede continuità per icui fanno capo crisi sanitaria e Recovery. Per Salvini ......ai suoi interlocutori che avrebbe vigilato per cercare continuità d'azione per ichiave. ... E poi c'è il: il partito di Renzi - dice al tavolo - di volerlo, almeno in parte. Ma il ...Trattative in salita nel giorno in cui Fico riferisce a Mattarella. Gelo di Iv: "Si va a sbattere". Il Colle darà altro tempo?Il giornalista Andrea Scanzi si chiede come sia possibile che, con un partito dato al 2%, Renzi sia arrivato a chiedere il ministero dell’Economia.