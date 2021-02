Da Marta Cartabia a Maria Elena Boschi: i ministri possibili del Conte - Ter (Di martedì 2 febbraio 2021) Mentre i renziani dicono che è a rischio, il premier chiama l'ex presidente della Consulta per sondare la sua disponibilità a entrare nella squadra dei ministri. La presidente dei deputati renziani è ... Leggi su today (Di martedì 2 febbraio 2021) Mentre i renziani dicono che è a rischio, il premier chiama l'ex presidente della Consulta per sondare la sua disponibilità a entrare nella squadra dei. La presidente dei deputati renziani è ...

chedisagio : So che non è l'ora dei nomi e prima va fatto un passaggio per il Conte Ter. Ma se dovesse naufragare, troverei poli… - Sofiajeanne : @Michele_Arnese Marta Cartabia fedelissima di Conte? Una personalità del genere fedelissima del Bel Ami al governo? - graziasteps : RT @Michele_Arnese: Conte è deciso a far inserire nel costituendo governo ter una sua quota di fedelissimi: due o tre tecnici di alto profi… - Notiziedi_it : Da Marta Cartabia a Maria Elena Boschi: i ministri possibili del Conte-Ter - Michele_Arnese : Conte è deciso a far inserire nel costituendo governo ter una sua quota di fedelissimi: due o tre tecnici di alto p… -