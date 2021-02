Cuzzupi UGL | la scuola non può aspettare | vaccino subito per il personale

(Di martedì 2 febbraio 2021) “È inutile continuare nell’ipocrisia ammantata da sorrisi e disponibilità. Laha necessità di risposte immediate se non si vuol distruggere tutto ciò che sino a questo momento, con enorme sforzo da parte di tutto ilscolastico, ha consentito di mantenere in vita l’istituzione”. L'articolo .

Ornella Cuzzupi, Segretario Nazionale UGL Scuola, non nasconde la propria irritazione nell'analizzare gli ultimi dati dei contagi nelle scuole e le tante aule vuote nonostante la ripresa, anche solo ...

"La scuola ha necessità di risposte immediate se non si vuol distruggere tutto ciò che ha consentito di mantenere in vita l'istituzione".

Ma questo è solo un aspetto del problema che secondo Cuzzupi attanaglia la scuola: " Il vero problema è l'approssimazione con cui sono state affrontate le questioni. Avere al vertice di comando chi ha ...