Ct Mancini “Rinnovo? I contratti possono rompersi o allungarsi” (Di martedì 2 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “I contratti sono lì ma si possono rompere o allungare in qualsiasi momento. Fare i Mondiali con l'Italia? Intanto dobbiamo qualificarci, visto che non è così scontato dopo l'ultima volta. Prima abbiamo l'Europeo e poi la Nations League in casa nel prossimo ottobre. Dopo ci sono i Mondiali: nell'arco di due anni abbiamo tre competizioni importanti ed è chiaro che uno vorrebbe giocarle tutte”. Così il ct della Nazionale, Roberto Mancini, intervenuto ieri sera all'interno del programma “Tiki Taka – La Repubblica del pallone”, il talk show sportivo condotto da Piero Chiambretti in onda in seconda serata su Italia 1, parlando di un possibile Rinnovo contrattuale. “Eravamo scesi al ventunesimo posto del ranking mondiale, ora siamo decimi e sesti in quello europeo – ha ricordato con una punta di orgoglio il ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 2 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Isono lì ma sirompere o allungare in qualsiasi momento. Fare i Mondiali con l'Italia? Intanto dobbiamo qualificarci, visto che non è così scontato dopo l'ultima volta. Prima abbiamo l'Europeo e poi la Nations League in casa nel prossimo ottobre. Dopo ci sono i Mondiali: nell'arco di due anni abbiamo tre competizioni importanti ed è chiaro che uno vorrebbe giocarle tutte”. Così il ct della Nazionale, Roberto, intervenuto ieri sera all'interno del programma “Tiki Taka – La Repubblica del pallone”, il talk show sportivo condotto da Piero Chiambretti in onda in seconda serata su Italia 1, parlando di un possibilecontrattuale. “Eravamo scesi al ventunesimo posto del ranking mondiale, ora siamo decimi e sesti in quello europeo – ha ricordato con una punta di orgoglio il ...

