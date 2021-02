Cristiano Ronaldo | il perché di un momento negativo

(Di martedì 2 febbraio 2021) Non è proprio un periodo positivo per. Dopo le polemiche seguite alla violazione delle norme anti-Covid, l’attaccante della Juventus si è reso protagonista di un mese di gennaio al di sotto delle aspettative. Cerchiamo di capirne il motivo. Cr7: come si spiega il suo calo di rendimento? Da sempre abituato a vincere, il fenomeno portoghese mal digerisce le sconfitte specie se queste maturano senza reagire. Proprio come avvenuto due settimana or sono a San Siro contro l’Inter, dove la squadra bianconera è stata surclassata da quella di Conte. Mentre, però, l’undici di Pirlo ha saputo ripartire alla grande, conquistando anche un trofeo, come la Supercoppa Italiana, il portoghese si è fermato quasi in segno di frustazione per quella sconfitta. Non a caso anche i numeri lo dimostrano: a fronte di un 2020 chiuso con una media di un ...

Allenatore: Antonio Conte JUVENTUS (4 - 4 - 2) : Buffon; Cuadrado, De Ligt, Demiral, Alex Sandro; Bernardeschi, Bentancur, Rabiot, McKennie; Kulusevski,. Allenatore: Andrea Pirlo (...In avanti c'è Kulusevski con. Fuori Chiesa e Arthur.è sulla lista degli assenti per la sfida di Coppa Italia tra Inter e Juventus, un risentimento ha fermato il gallese e riacceso i dubbi sul suo futuro in bianconero. Cessione al termine della stagione ...