Crisi politica, sempre più vicina l’ipotesi di “governo tecnico”: cosa significa e come funziona (Di martedì 2 febbraio 2021) Crisi politica italiana, sembrano non esserci le basi per una maggioranza politica e si fa sempre più vicina l’ipotesi di un “governo tecnico”: cosa significa e come funziona sempre più vicina l’ipotesi di “governo tecnico”: cosa significa e come funziona (fonte getty)Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha formalizzato le sue dimissioni qualche giorno fa, dando vita ad una nuova e importante Crisi politica nel nostro paese. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha affidato al ... Leggi su altranotizia (Di martedì 2 febbraio 2021)italiana, sembrano non esserci le basi per una maggioranzae si fapiùdi un “”:piùdi “”:(fonte getty)Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha formalizzato le sue dimissioni qualche giorno fa, dando vita ad una nuova e importantenel nostro paese. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha affidato al ...

LegaSalvini : CRISI DI GOVERNO, #SALVINI: 'ALTRI 4 GIORNI SPRECATI. CONTE TER? UNA PRESA IN GIRO' - antoniospadaro : La #crisi politica che stiamo vivendo in Italia trasmette quasi un senso di #disconnessione tra la realtà e le disc… - repubblica : Crisi di governo, salta il libro di Casalino: autobiografia di un portavoce - nicolettagotti : RT @marcocattaneo: Io sono un vecchio rimasto ingenuo. In una crisi sanitaria, economica e sociale come quella che stiamo attraversando, i… - VerganiGiuseppe : RT @GavinoSanna1967: Non ricordo crisi politica e trattative politiche più oscene. È il logico risultato del 'non si può votare'. Se per ev… -