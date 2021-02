Crisi, la prescrizione fa arenare la trattativa. Italia Viva gela gli alleati: «Il Conte-ter non è scontato» (Di martedì 2 febbraio 2021) La doccia gelata cade sul Conte-ter sotto forma di indiscrezione accreditata da fonti renziane: «Italia Viva non condivide il lodo Orlando». Di conseguenza, «non c’è nessun accordo sulla prescrizione e sul processo penale». L’insidioso dossier giustizia sembrava finalmente avviato a soluzione con un’intesa di massima su una proposta dell‘ex-Guardasigilli dem. In pratica, la maggioranza si impegnava a tagliare in un anno i tempi dei processi penali. Nel caso non vi riuscisse, il bisturi dell’intervento avrebbe inciso sui tempi della prescrizione. Sembrava fatta, con anche l’accordo dei grillini, e invece no. Matteo Renzi ha riposizionato il dossier sulla pila dei nodi irrisolti. Il Conte-ter non decolla Risultato: il “nuovo” governo Conte non decolla. ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 2 febbraio 2021) La docciata cade sul-ter sotto forma di indiscrezione accreditata da fonti renziane: «non condivide il lodo Orlando». Di conseguenza, «non c’è nessun accordo sullae sul processo penale». L’insidioso dossier giustizia sembrava finalmente avviato a soluzione con un’intesa di massima su una proposta dell‘ex-Guardasigilli dem. In pratica, la maggioranza si impegnava a tagliare in un anno i tempi dei processi penali. Nel caso non vi riuscisse, il bisturi dell’intervento avrebbe inciso sui tempi della. Sembrava fatta, con anche l’accordo dei grillini, e invece no. Matteo Renzi ha riposizionato il dossier sulla pila dei nodi irrisolti. Il-ter non decolla Risultato: il “nuovo” governonon decolla. ...

