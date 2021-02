Crisi in Etiopia, prima gli aiuti umanitari. L’appello della viceministra Del Re (Di martedì 2 febbraio 2021) Meno di un mese di combattimenti, a novembre scorso, sono bastati per trasformare la situazione in Etiopia in una Crisi umanitaria — anche se ufficialmente la Crisi etiope sembra rientrata. Da fine novembre il governo di Abiy Ahmed ha tecnicamente ripreso il controllo del Tigray, regione semi-indipendente con cui si era (ri)aperto il conflitto. Ma le condizioni delle persone che vivono nell’area si stanno via via deteriorando. E tutto avviene in un quadro geopolitico sensibile come il Corno d’Africa, che vede in gioco forze regionali e attori esterni di primaria importanza. Formiche.net ha contattato la viceministra degli Esteri Emanuela Del Re (già docente di sociologia ed esperta di politica internazionale, Del Re è specialista di migrazioni e rifugiati, conflitti, questioni ... Leggi su formiche (Di martedì 2 febbraio 2021) Meno di un mese di combattimenti, a novembre scorso, sono bastati per trasformare la situazione inin unaa — anche se ufficialmente laetiope sembra rientrata. Da fine novembre il governo di Abiy Ahmed ha tecnicamente ripreso il controllo del Tigray, regione semi-indipendente con cui si era (ri)aperto il conflitto. Ma le condizioni delle persone che vivono nell’area si stanno via via deteriorando. E tutto avviene in un quadro geopolitico sensibile come il Corno d’Africa, che vede in gioco forze regionali e attori esterni diria importanza. Formiche.net ha contattato ladegli Esteri Emanuela Del Re (già docente di sociologia ed esperta di politica internazionale, Del Re è specialista di migrazioni e rifugiati, conflitti, questioni ...

