Crisi Governo, strappo finale di Renzi. Fico atteso al Quirinale (Di martedì 2 febbraio 2021) (Teleborsa) – Sembra essere finita nel peggiore dei modi “l’esplorazione” del Presidente della Camera Roberto Fico, atteso alle 20.30 al Quirinale, pronto a riferire al Presidente della Repubblica Mattarella. Finisce senza intese il maxi tavolo convocato a Montecitorio: troppe le distanze tra i partiti dell’ex maggioranza su programma e squadra di Governo. Non solo. Alla fine volano pure gli stracci tra ex alleati con IV che, di fatto, arriva alla rottura (definitiva?). “Bonafede, Mes, scuola, Arcuri, vaccini, Alta Velocità, Anpal, reddito di cittadinanza. Su questo abbiamo registrato la rottura, non su altro. Prendiamo atto dei niet dei colleghi della ex maggioranza. Ringraziamo il presidente Fico e ci affidiamo alla saggezza del Capo dello Stato”, scrive su Facebook il leader di Iv Matteo ... Leggi su quifinanza (Di martedì 2 febbraio 2021) (Teleborsa) – Sembra essere finita nel peggiore dei modi “l’esplorazione” del Presidente della Camera Robertoalle 20.30 al, pronto a riferire al Presidente della Repubblica Mattarella. Finisce senza intese il maxi tavolo convocato a Montecitorio: troppe le distanze tra i partiti dell’ex maggioranza su programma e squadra di. Non solo. Alla fine volano pure gli stracci tra ex alleati con IV che, di fatto, arriva alla rottura (definitiva?). “Bonafede, Mes, scuola, Arcuri, vaccini, Alta Velocità, Anpal, reddito di cittadinanza. Su questo abbiamo registrato la rottura, non su altro. Prendiamo atto dei niet dei colleghi della ex maggioranza. Ringraziamo il presidentee ci affidiamo alla saggezza del Capo dello Stato”, scrive su Facebook il leader di Iv Matteo ...

