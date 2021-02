Crisi Governo, Grasso: “Mattarella ha convocato Mario Draghi al Quirinale” (Di martedì 2 febbraio 2021) “Il Presidente della Repubblica ha convocato per domani mattina alle 12 al Quirinale il professor Mario Draghi“. Questo è quanto annunciato da Giovanni Grasso, portavoce di Sergio Mattarella, in merito ai risvolti della Crisi di Governo. Con ogni probabilità, si proporrà di affidare a Mario Draghi la responsabilità di un Governo istituzionale, dunque escludendo a priori le elezioni anticipate. Questa dunque dovrebbe essere la decisione del Presidente della Repubblica, ‘no’ alle elezioni anticipate. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 2 febbraio 2021) “Il Presidente della Repubblica haper domani mattina alle 12 alil professor“. Questo è quanto annunciato da Giovanni, portavoce di Sergio, in merito ai risvolti delladi. Con ogni probabilità, si proporrà di affidare ala responsabilità di unistituzionale, dunque escludendo a priori le elezioni anticipate. Questa dunque dovrebbe essere la decisione del Presidente della Repubblica, ‘no’ alle elezioni anticipate. SportFace.

