Crisi di governo: trattativa difficile, Fico pronto a salire al Quirinale. Forza Italia: "La maggioranza Ursula non esiste"

La Crisi di governo non accenna a concludersi. Anzi, se possibile, si fa ancora più ingarbugliata. E adesso il tempo è quasi scaduto. Il presidente della Camera, Roberto Fico, chiude il suo mandato esplorativo e sale al Quirinale a riferire. Le trattative tra le forze di maggioranza per la ricomposizione della frattura sono complesse. E da Forza Italia si marcano le distanze: niente governo con le attuali forze di maggioranza.

Giustizia, Renzi contro Orlando

Sul nodo giustizia Matteo Renzi avrebbe chiesto un cambio di guardia al ministero, mentre Andrea Orlando ha proposto il suo lodo, guadagnando un'apertura dal M5S. Dal fronte dell'opposizione moderata – quella che potrebbe essere chiamata a un sostegno, più o meno indiretto – ...

