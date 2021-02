Crisi di Governo, terremoto industriale sulla Campania: “Bisogna fare presto” (Di martedì 2 febbraio 2021) Tempo di lettura: 4 minutiNapoli – In attesa della salita al Colle, prevista per oggi pomeriggio, gli operai Whirlpool lanciano l’appello a Roberto Fico: “Tenga conto dell’importanza del territorio”. Ora, per risanare l’industria metalmeccanica in Campania, non c’è davvero più tempo da perdere. Da “Fate presto” si è arrivati così a “Bisogna fare presto”. Ad oltre 40 anni dall’emblematico titolo de “Il Mattino” che raccontava la gravità del terremoto Irpino, la Campania rischia di sprofondare in nuovo pericolosissimo sisma: quello della desertificazione industriale. Ad aggravare una situazione, già critica da prima del Covid, ci hanno pensato così direttamente le istituzioni romane, instaurando una Crisi di Governo in ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 2 febbraio 2021) Tempo di lettura: 4 minutiNapoli – In attesa della salita al Colle, prevista per oggi pomeriggio, gli operai Whirlpool lanciano l’appello a Roberto Fico: “Tenga conto dell’importanza del territorio”. Ora, per risanare l’industria metalmeccanica in, non c’è davvero più tempo da perdere. Da “Fate” si è arrivati così a “”. Ad oltre 40 anni dall’emblematico titolo de “Il Mattino” che raccontava la gravità delIrpino, larischia di sprofondare in nuovo pericolosissimo sisma: quello della desertificazione. Ad aggravare una situazione, già critica da prima del Covid, ci hanno pensato così direttamente le istituzioni romane, instaurando unadiin ...

