Crisi di governo, Salvini: «Vergognoso teatrino, elezioni via maestra». Meloni: «La crisi si poteva evitare». E Forza Italia guarda a Draghi (Di martedì 2 febbraio 2021) Il centrodestra è compatto nel chiedere che finisca prima possibile «questo Vergognoso teatrino» della crisi. Matteo Salvini, nelle vesti di capo della coalizione, sente tutti i... Leggi su ilmattino (Di martedì 2 febbraio 2021) Il centrodestra è compatto nel chiedere che finisca prima possibile «questo» della. Matteo, nelle vesti di capo della coalizione, sente tutti i...

francescocosta : C’è una crisi di governo, e non è niente che meriti il nostro tempo e il nostro interesse. - borghi_claudio : Annaspano Crisi di governo, il tavolo sul programma non partorisce un programma - you_trend : ?? #Mattarella: si aprono due strade. O dare vita a un governo adeguato per fronteggiare la crisi sociale, economica… - villa_emanuele : @politiciOOC Se da questa crisi di Governo sostituiamo Conte con Draghi non sarà un successo solo di Renzi, ma dell… - DomenicoNA1967 : RT @lauranaka: #crisidigoverno, per Mattarella 'tempo scaduto: cresce ipotesi tecnico. C'è il nome di #Draghi' VIA @ilmessaggeroit A sponso… -