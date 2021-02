Crisi di governo, Renzi: "Vogliono tutto uguale". Le ultimissime sulla trattativa (Di martedì 2 febbraio 2021) Ultimo miglio oggi per l'esploratore Roberto Fico in questa interminabile Crisi di governo aperta con lo strappo di Italia Viva e formalizzata con le dimissioni del premier Giuseppe Conte . Da questa ... Leggi su quotidiano (Di martedì 2 febbraio 2021) Ultimo miglio oggi per l'esploratore Roberto Fico in questa interminabilediaperta con lo strappo di Italia Viva e formalizzata con le dimissioni del premier Giuseppe Conte . Da questa ...

francescocosta : C’è una crisi di governo, e non è niente che meriti il nostro tempo e il nostro interesse. - borghi_claudio : Annaspano Crisi di governo, il tavolo sul programma non partorisce un programma - CottarelliCPI : Non so come andrà a finire questa crisi di governo. Avrei però una richiesta: comunque vada, si potrebbe per favore fare un po' più presto? - veronica_rosset : RT @mara_carfagna: L’UE ci sta dando una grande opportunità, la politica non può prendersi la responsabilità di farla fallire. Sono d’accor… - Hellzapoppin80 : @mariannaaprile @mariannaaprile basterebbe solo questo per giustificare una crisi di governo. Come può un partito c… -