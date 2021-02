Crisi di governo, Renzi pronto a far saltare tutto (Di martedì 2 febbraio 2021) Alessandro Nunziati Prosegue il confronto al tavolo del programma di governo ma la trattativa appare sempre più in salita: il nodo, dopo il Mes di cui si è parlato ieri, è la giustizia. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha dato tempo fino a oggi al presidente della Camera Roberto Fico per completare il suo tentativo e riferirne gli esiti ma la fine dei lavori del tavolo potrebbe slittare alle 16. Stando alle parole di Matteo Renzi, dal tavolo programmatico non sarebbe stato raggiunto nessun accordo viste le chiusure dei giallorossi. Crisi di governo, le trattative: il nodo giustizia Ancora una volta la trattativa si è arenata sulla posizione di Italia Viva, che “non condivide il lodo Orlando“. A farlo sapere, come riporta Adnkronos, sono fonti del partito di Matteo Renzi che ... Leggi su improntaunika (Di martedì 2 febbraio 2021) Alessandro Nunziati Prosegue il confronto al tavolo del programma dima la trattativa appare sempre più in salita: il nodo, dopo il Mes di cui si è parlato ieri, è la giustizia. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha dato tempo fino a oggi al presidente della Camera Roberto Fico per completare il suo tentativo e riferirne gli esiti ma la fine dei lavori del tavolo potrebbe slittare alle 16. Stando alle parole di Matteo, dal tavolo programmatico non sarebbe stato raggiunto nessun accordo viste le chiusure dei giallorossi.di, le trattative: il nodo giustizia Ancora una volta la trattativa si è arenata sulla posizione di Italia Viva, che “non condivide il lodo Orlando“. A farlo sapere, come riporta Adnkronos, sono fonti del partito di Matteoche ...

A contare ancor più nelle valutazioni di Renzi è stato il complessivo irrigidimento sulla squadra di governo. Anche remando controcorrente ai crescenti malumori tra i parlamentari pentastellati che ...

Governo, Paragone(Italexit): sembra il Grande Fratello, avvilente

Così il senatore del gruppo Misto e fondatore di No Europa per l Italia - Italexit con Paragone, Gianluigi Paragone, commentando la crisi di governo mentre si attende l'esito del tavolo di ...

