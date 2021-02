Crisi di governo, Meloni: «Spettacolo indegno». E Salvini chiede le elezioni (Di martedì 2 febbraio 2021) Sulla Crisi di governo e la rottura di Renzi il centrodestra chiede di tornare al voto. Dopo l’annuncio di Draghi al Quirinale il leader leghista: «Sovranità appartiene al popolo» Leggi su corriere (Di martedì 2 febbraio 2021) Sulladie la rottura di Renzi il centrodestradi tornare al voto. Dopo l’annuncio di Draghi al Quirinale il leader leghista: «Sovranità appartiene al popolo»

francescocosta : C’è una crisi di governo, e non è niente che meriti il nostro tempo e il nostro interesse. - borghi_claudio : Annaspano Crisi di governo, il tavolo sul programma non partorisce un programma - you_trend : ?? #Mattarella: si aprono due strade. O dare vita a un governo adeguato per fronteggiare la crisi sociale, economica… - LorenzoRomeri : RT @fuoridalcorotv: Ultim'ora Crisi di governo, convocato Mario Draghi #Fuoridalcoro - AntonellaIngle3 : Altra crisi, altro governo tecnico, altro 'Mario'... Super Mario #Draghi -