Crisi di governo, il totoministri: Italia Viva punta a quattro dicasteri, nel M5S spunta la “quota Conte” (Di martedì 2 febbraio 2021) Crisi di governo, totoministri: Italia Viva punta a 4 ministeri, Crimi all’Interno Continuano le trattative per risolvere la Crisi di governo e dare vita a un Conte ter: secondo l’ultimo totoministri, il Movimento 5 Stelle vorrebbe confermare in blocco i suoi ministri, il Pd vorrebbe aumentare la sua compagine, mentre Italia Viva avrebbe addirittura richiesto il raddoppio dei suoi ministeri passando da 2 a 4. Chi dovrà cedere al tavolo delle trattative è sicuramente il Movimento 5 Stelle. Secondo voci di palazzo, infatti, è ormai certo il sacrificio di Alfonso Bonafede alla Giustizia e probabilmente anche quello di Nunzia Catalfo al Lavoro, la quale dovrebbe essere sostituita da un ... Leggi su tpi (Di martedì 2 febbraio 2021)dia 4 ministeri, Crimi all’Interno Continuano le trattative per risolvere ladie dare vita a unter: secondo l’ultimo, il Movimento 5 Stelle vorrebbe confermare in blocco i suoi ministri, il Pd vorrebbe aumentare la sua compagine, mentreavrebbe addirittura richiesto il raddoppio dei suoi ministeri passando da 2 a 4. Chi dovrà cedere al tavolo delle trattative è sicuramente il Movimento 5 Stelle. Secondo voci di palazzo, infatti, è ormai certo il sacrificio di Alfonso Bonafede alla Giustizia e probabilmente anche quello di Nunzia Catalfo al Lavoro, la quale dovrebbe essere sostituita da un ...

