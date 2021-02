Crisi di governo, Fico atteso al Quirinale. Marcucci (Pd): “Ci sono le condizioni per andare avanti”. Delrio: “Rimangono distanze ma siamo fiduciosi” (Di martedì 2 febbraio 2021) “Ora Fico ed il presidente Mattarella valuteranno, ma ci sono le condizioni per potere andare avanti”. E’ quanto ha detto il capogruppo del Pd al Senato, Andrea Marcucci (nella foto), uscendo dalla sala della Lupa. “Abbiamo fatto un lavoro importante in questi due giorni con discussioni approfondite. Rimangono distanze – ha detto, invece, il capogruppo del Pd alla Camera Graziano Delrio -, non solo con Iv, anche sull’impostazione di alcuni punti. siamo fiduciosi che il lavoro per colmare le distanze possa essere fatto da chi dovrà formare il governo e scrivere il programma. Il lavoro proficuo è stato fatto ma non sono state esaurite tutte le ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 2 febbraio 2021) “Oraed il presidente Mattarella valuteranno, ma cileper potere”. E’ quanto ha detto il capogruppo del Pd al Senato, Andrea(nella foto), uscendo dalla sala della Lupa. “Abbiamo fatto un lavoro importante in questi due giorni con discussioni approfondite.– ha detto, invece, il capogruppo del Pd alla Camera Graziano-, non solo con Iv, anche sull’impostazione di alcuni punti.che il lavoro per colmare lepossa essere fatto da chi dovrà formare ile scrivere il programma. Il lavoro proficuo è stato fatto ma nonstate esaurite tutte le ...

