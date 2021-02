Crisi di Governo: Fico annuncia nuovo giro di consultazioni – DIRETTA (Di martedì 2 febbraio 2021) Crisi di Governo: continuano le consultazioni di Roberto Fico, il Presidente della Camera dei Deputati si riunirà con la maggioranza prima di salire al Colle Continuano le consultazioni al Colle per cercare una soluzione alla Crisi di Governo, dopo la volta di Italia Viva oggi tocca al centrodestra e al Movimento 5 Stelle. Prima di incontrare il Presidente della Repubblica la maxi coalizione di centrodestra, che ha deciso di non presentarsi separatamente davanti al Capo dello Stato, si è riunita in un vertice. Erano presenti Matteo Salvini, leader della Lega, Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, Antonio Tajani, vicepresidente di FI, Maurizio Lupi di “Noi con l’Italia”, Giovanni Toti (Cambiamo) e Antonio De Poli, senatore dell’UDC. Il presidente di Forza ... Leggi su zon (Di martedì 2 febbraio 2021)di: continuano ledi Roberto, il Presidente della Camera dei Deputati si riunirà con la maggioranza prima di salire al Colle Continuano leal Colle per cercare una soluzione alladi, dopo la volta di Italia Viva oggi tocca al centrodestra e al Movimento 5 Stelle. Prima di incontrare il Presidente della Repubblica la maxi coalizione di centrodestra, che ha deciso di non presentarsi separatamente davanti al Capo dello Stato, si è riunita in un vertice. Erano presenti Matteo Salvini, leader della Lega, Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, Antonio Tajani, vicepresidente di FI, Maurizio Lupi di “Noi con l’Italia”, Giovanni Toti (Cambiamo) e Antonio De Poli, senatore dell’UDC. Il presidente di Forza ...

