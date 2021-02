Crisi di Governo, è ufficiale: Fico ha riferito al Quirinale (Di martedì 2 febbraio 2021) Il presidente della Camera, Roberto Fico, ha comunicato al capo dello Stato, Sergio Mattarella, che il mandato esplorativo che gli è stato affidato non ha raggiunto l’obiettivo di arrivare alla formazione di un nuovo Governo attraverso un accordo di maggioranza. Fico parla di distanze che “permangono” e che non permettono di dare vita a una nuova maggioranza, basandosi sulle forze politiche che sostenevano già il Conte bis. “Si conclude oggi il mandato esplorativo che il presidente dalla Repubblica mi ha affidato”, esordisce Fico una volta terminato l’incontro con il presidente della Repubblica. Allo stato attuale, spiega Fico, “permangono distanze” tali da sottolineare che “non ho registrato unanime disponibilità di dare vita a una maggioranza”. “A seguito di un giro di consultazioni a ... Leggi su howtodofor (Di martedì 2 febbraio 2021) Il presidente della Camera, Roberto, ha comunicato al capo dello Stato, Sergio Mattarella, che il mandato esplorativo che gli è stato affidato non ha raggiunto l’obiettivo di arrivare alla formazione di un nuovoattraverso un accordo di maggioranza.parla di distanze che “permangono” e che non permettono di dare vita a una nuova maggioranza, basandosi sulle forze politiche che sostenevano già il Conte bis. “Si conclude oggi il mandato esplorativo che il presidente dalla Repubblica mi ha affidato”, esordisceuna volta terminato l’incontro con il presidente della Repubblica. Allo stato attuale, spiega, “permangono distanze” tali da sottolineare che “non ho registrato unanime disponibilità di dare vita a una maggioranza”. “A seguito di un giro di consultazioni a ...

