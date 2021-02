Covid, vaccino russo Sputnik è efficace al 91,6 % (Di martedì 2 febbraio 2021) Il vaccino russo Sputnik V ha un’efficacia del 91,6% contro il Covid-19 e i suoi sintomi, secondo un’analisi di studi clinici pubblicata dalla rivista Lancet e confermata da esperti indipendenti. I risultati preliminari rilevano che il vaccino, somministrato in due dosi, «ha mostrato una grande efficacia» ed è stata ben tollerato dai volontari sopra i 18 anni che hanno partecipato all’ultima fase degli studi clinici, ha detto Inna Dolzhikova, ricercatrice del Centro Nazionale Gamaleya e coautrice dello studio. Ci sono voluti mesi di ricerca per gli immunologi russi e 19.866 volontari per completare la Fase III degli studi clinici, che hanno confermato l’efficacia del preparato al 91,6%. Altro aspetto importante è l’immunogenicità mostrata dai test clinici: i 14.964 volontari, che hanno ricevuto le ... Leggi su tpi (Di martedì 2 febbraio 2021) IlV ha un’efficacia del 91,6% contro il-19 e i suoi sintomi, secondo un’analisi di studi clinici pubblicata dalla rivista Lancet e confermata da esperti indipendenti. I risultati preliminari rilevano che il, somministrato in due dosi, «ha mostrato una grande efficacia» ed è stata ben tollerato dai volontari sopra i 18 anni che hanno partecipato all’ultima fase degli studi clinici, ha detto Inna Dolzhikova, ricercatrice del Centro Nazionale Gamaleya e coautrice dello studio. Ci sono voluti mesi di ricerca per gli immunologi russi e 19.866 volontari per completare la Fase III degli studi clinici, che hanno confermato l’efficacia del preparato al 91,6%. Altro aspetto importante è l’immunogenicità mostrata dai test clinici: i 14.964 volontari, che hanno ricevuto le ...

