Covid, vaccinate 683.478 persone su 2 mln di iniezioni. Prima la Campania con il 100,6% di dosi somministrate (Di martedì 2 febbraio 2021) Sono 683.478 le persone che in Italia hanno ricevuto entrambe le dosi di vaccino Covid – completando così il ciclo – su un totale di 2.029.931 dosi somministrate, l’87,3% di quelle consegnate in Italia. Ieri le vaccinazioni completate erano state 621.579, quindi in 24 ore sono 61.899 le persone con vaccinazione completata in più. In cima alla lista dei “vaccinatori”, la Campania con il 100,6% delle dosi somministrate (considerando sei e non cinque dosi per fiala Pfizer), a seguire l’Umbria con il 96,7% delle dosi iniettate e il Piemonte con il 95,1%. All’ultimo posto la Liguria con il 70,1% di iniezioni fatte, subito sopra la Calabria con il 72,1% e terz’ultimo il Molise con il 77,7 ... Leggi su ildenaro (Di martedì 2 febbraio 2021) Sono 683.478 leche in Italia hanno ricevuto entrambe ledi vaccino– completando così il ciclo – su un totale di 2.029.931, l’87,3% di quelle consegnate in Italia. Ieri le vaccinazioni completate erano state 621.579, quindi in 24 ore sono 61.899 lecon vaccinazione completata in più. In cima alla lista dei “vaccinatori”, lacon il 100,6% delle(considerando sei e non cinqueper fiala Pfizer), a seguire l’Umbria con il 96,7% delleiniettate e il Piemonte con il 95,1%. All’ultimo posto la Liguria con il 70,1% difatte, subito sopra la Calabria con il 72,1% e terz’ultimo il Molise con il 77,7 ...

