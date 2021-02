Covid, ultime news. Bollettino: 9.660 nuovi casi su 244.429 tamponi, 499 decessi. LIVE (Di martedì 2 febbraio 2021) Secondo i nuovi dati del ministero della Salute il tasso positivi/test scende al 3,9%. Aumentano i ricoveri ordinari (+57) ma calano le terapie intensive (-38). Tornano a pieno ritmo le forniture all'Ue: la scorsa settimana Pfizer ha assicurato il 100% delle dosi e nel secondo trimestre dell'anno ne fornirà ulteriori 75 milioni. Bruxelles assicura: "Entro l'estate possiamo raggiungere il 70% di vaccinati". Riunione straordinaria dell'Aifa sugli anticorpi monoclonali. Istat: "Nel 2020 calo dell'8,8% del Pil" Leggi su tg24.sky (Di martedì 2 febbraio 2021) Secondo idati del ministero della Salute il tasso positivi/test scende al 3,9%. Aumentano i ricoveri ordinari (+57) ma calano le terapie intensive (-38). Tornano a pieno ritmo le forniture all'Ue: la scorsa settimana Pfizer ha assicurato il 100% delle dosi e nel secondo trimestre dell'anno ne fornirà ulteriori 75 milioni. Bruxelles assicura: "Entro l'estate possiamo raggiungere il 70% di vaccinati". Riunione straordinaria dell'Aifa sugli anticorpi monoclonali. Istat: "Nel 2020 calo dell'8,8% del Pil"

