Covid oggi, l’ordinanza del sindaco: “Vietato ammalarsi”: il motivo (Di martedì 2 febbraio 2021) In una località della Sardegna è Vietato ammalarsi di Covid oggi. l’ordinanza ufficiale è frutto di una provocazione e di un grave problema. La situazione Covid oggi in Italia continua a mantenere toni che sfiorano – ed in alcuni casi superano – il confine del drammatico. E lo sanno bene ad Oniferi, piccola località della L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 2 febbraio 2021) In una località della Sardegna èdiufficiale è frutto di una provocazione e di un grave problema. La situazionein Italia continua a mantenere toni che sfiorano – ed in alcuni casi superano – il confine del drammatico. E lo sanno bene ad Oniferi, piccola località della L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

_MiBACT : Da oggi musei aperti nelle 'regioni gialle' nei soli giorni feriali dal lunedì al venerdì, secondo le modalità e gl… - you_trend : ?? #Coronavirus: continua a scendere l'indice di gravità elaborato da YouTrend. Ieri era a 62/100, oggi è a 61 Nota… - repubblica : Oggi su Rep: ?? La crisi Covid pagata dalle donne: in un mese 99 mila senza lavoro [di Rosaria Amato, Valentina Cont… - ciafapino : Il covid-19 a oggi 2 febbraio 2021 non è stato ancora isolato su che base scientifica stanno vaccinando? Solo inter… - BinItalia : RT @BinItalia: Estendere il reddito di cittadinanza ora! Verso un reddito di base europeo! Se non ora quando! Dati Istat di oggi: persone i… -