Covid, in Lombardia 912 nuovi positivi A Bergamo 16 casi. Oltre 22 mila tamponi (Di martedì 2 febbraio 2021) I dati regionali nel bollettino di martedì 2 febbraio. Il rapporto positivi/tamponi è del 4%. Diminuiscono i ricoveri in terapia intensiva. Le vittime sono 63. Leggi su ecodibergamo (Di martedì 2 febbraio 2021) I dati regionali nel bollettino di martedì 2 febbraio. Il rapportoè del 4%. Diminuiscono i ricoveri in terapia intensiva. Le vittime sono 63.

RaiTre : Un viaggio in Lombardia e in Calabria per capire perché la seconda ondata di Covid ha colpito più della prima. Cos’… - andreapurgatori : Il dirigente che contava da solo i dati #Covid in Regione #Lombardia - SkyTG24 : 'Il traguardo di vaccinare tutta la regione Lombardia prima di giugno è assolutamente possibile', ha affermato Guid… - webecodibergamo : Lombardia, il bollettino del 2 febbraio - COVIDbot_ITA : RT @RegLombardia: #LNews Il presidente Attilio Fontana: “Efficienza e capacità di gestione, Bertolaso una sicurezza per la Lombardia” ??h… -