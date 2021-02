Covid, in Campania altre 38 vittime: i numeri del bollettino odierno (Di martedì 2 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSono 919 le nuove positività al Covid riscontrate in Campania nelle ultime 24 ore a fronte di poco più di 11mila tamponi. Ben 38, purtroppo, le vittime comunicate, con 15 deceduti nelle ultime 48 ore e 23 deceduti in precedenza ma registrati? ieri?. Questo il bollettino di oggi: Positivi del giorno: 919 (di cui 21 casi identificati da test antigenici rapidi) di cui Asintomatici: 891 Sintomatici: 7 * Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai soli positivi al tampone molecolare Tamponi del giorno: 11.073 (di cui 587 antigenici) Totale positivi: 224.098 (di cui 1.443 antigenici) Totale tamponi: 2.440.638 (di cui 27.446 antigenici)? ?Deceduti: 38 (*)? Totale deceduti: 3.803 Guariti: 1.355 Totale guariti: 158.436 * 15 deceduti nelle ultime 48 ore e 23 deceduti in precedenza ma ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 2 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSono 919 le nuove positività alriscontrate innelle ultime 24 ore a fronte di poco più di 11mila tamponi. Ben 38, purtroppo, lecomunicate, con 15 deceduti nelle ultime 48 ore e 23 deceduti in precedenza ma registrati? ieri?. Questo ildi oggi: Positivi del giorno: 919 (di cui 21 casi identificati da test antigenici rapidi) di cui Asintomatici: 891 Sintomatici: 7 * Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai soli positivi al tampone molecolare Tamponi del giorno: 11.073 (di cui 587 antigenici) Totale positivi: 224.098 (di cui 1.443 antigenici) Totale tamponi: 2.440.638 (di cui 27.446 antigenici)? ?Deceduti: 38 (*)? Totale deceduti: 3.803 Guariti: 1.355 Totale guariti: 158.436 * 15 deceduti nelle ultime 48 ore e 23 deceduti in precedenza ma ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Campania Vaccini, numeri sbagliati, morti: Lombardia caso infinito. E arriva l'ennesimo salvatore: Bertolaso

...alla crisi dei rifiuti in Campania al piano straordinario come commissario per la Sars chiamato a guidare varie emergenze del Paese, aveva fatto da consulente a Fontana per l'ospedale Covid in Fiera ...

Covid, De Luca: 'Assembramenti di giovani senza mascherina, sono imbecilli fenomenali'

Non usa mezzi termini il governatore della Campania Vincenzo De Luca , che è intervenuto questa mattina, a margine di un'iniziativa a Napoli, per commentare le immagini degli assembramenti di giovani ...

COVID-19, AGGIORNAMENTO - Primo Piano Regione Campania Vaccino, in Campania arrivano le scorte: si riparte

Dopo lo stop inferto alla campagna vaccinale dalla mancanza di vaccini Pfizer, sono finalmente arrivate le nuove scorte. Sono in arrivo, sempre questa settimana, anche 6300 dosi di vaccino Moderna Att ...

Mobilità, trasporto scolastico ed emergenza Covid. L’analisi dell’amministratore delle Autolinee Curcio

Lo sa bene chi da anni permette a tantissime persone di percorrere la Campania e gran parte del Paese a bordo di autobus di linea e Giuseppe Curcio, amministratore delle Autolinee Curcio con sede a Po ...

